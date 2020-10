A Bergamo contagiati ma non contagiosi: "In 23 positivi scoperta carica virale nulla" (Di martedì 27 ottobre 2020) Essere positivi non significa per forza essere contagiosi e quindi in grado di trasmettere il coronavirus: l’ipotesi, che circolava già da tempo nella comunità scientifica, è stata confermata da uno studio condotto dall’Istituto Mario Negri, sostenuto da Regione Lombardia, Brembo Spa e Milano Serravalle - Tangenziali Spa, che ha portato alla validazione del test sierologico rapido di Prima Lab, azienda svizzera. Come spiega il Corriere della Sera, la ricerca, iniziata a maggio, verrà pubblicata su EBioMedicine, uno dei giornali del gruppo di Lancet. L’obiettivo era quello di studiare l’attendibilità dei test, rapidi appunto, di una società nota per la sua serietà, la svizzera Prima Lab, con cui il Negri non ha rapporti commerciali. Su 423 volontari sottoposti al sierologico, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) Esserenon significa per forza esseree quindi in grado di trasmettere il coronavirus: l’ipotesi, che circolava già da tempo nella comunità scientifica, è stata confermata da uno studio condotto dall’Istituto Mario Negri, sostenuto da Regione Lombardia, Brembo Spa e Milano Serravalle - Tangenziali Spa, che ha portato alla validazione del test sierologico rapido di Prima Lab, azienda svizzera. Come spiega il Corriere della Sera, la ricerca, iniziata a maggio, verrà pubblicata su EBioMedicine, uno dei giornali del gruppo di Lancet. L’obiettivo era quello di studiare l’attendibilità dei test, rapidi appunto, di una società nota per la sua serietà, la svizzera Prima Lab, con cui il Negri non ha rapporti commerciali. Su 423 volontari sottoposti al sierologico, ...

