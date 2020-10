Vincenzo De Luca sui cinema chiusi: "Non sono quelli i luoghi del contagio" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Vincenzo De Luca ha parlato delle chiusure dei cinema e teatri e di altri provvedimenti del nuovo DPCM e ha ammesso che alcuni punti del decreto presentano delle criticità e che le sale cinematografiche non sono tra i luoghi meno sicuri, in termini di contagio. Vincenzo De Luca si è ritrovato a parlare a Che tempo che fa degli ultimi provvedimenti presi dal Governo Italiano per contenere l'epidemia da Coronavirus e dei recenti scontri di Napoli e ha ammesso che i cinema, chiusi da oggi fino al 24 novembre, "non sono tra i luoghi principali del contagio". Il Governatore della Campania è stato ospite di Fabio Fazio nel suo programma e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020)Deha parlato delle chiusure deie teatri e di altri provvedimenti del nuovo DPCM e ha ammesso che alcuni punti del decreto presentano delle criticità e che le saletografiche nontra imeno sicuri, in termini diDesi è ritrovato a parlare a Che tempo che fa degli ultimi provvedimenti presi dal Governo Italiano per contenere l'epidemia da Coronavirus e dei recenti scontri di Napoli e ha ammesso che ida oggi fino al 24 novembre, "nontra iprincipali del". Il Governatore della Campania è stato ospite di Fabio Fazio nel suo programma e ...

chetempochefa : Domani a #CTCF da @fabfazio ci sarà il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Vi aspettiamo, come ogn… - fanpage : Vincenzo De Luca si rimangia il #lockdown in tutta la Campania, ipotesi Napoli e provincia zona rossa - fanpage : Vincenzo De Luca va per la sua strada, conferma l'ordinanza di #lockdown totale in Campania - clikservernet : Vincenzo De Luca sui cinema chiusi: “Non sono quelli i luoghi del contagio” - Noovyis : (Vincenzo De Luca sui cinema chiusi: 'Non sono quelli i luoghi del contagio') Playhitmusic - -