Ultime Notizie Roma del 26-10-2020 ore 10 | 10

(Di lunedì 26 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ancora una Ben ritrovata era ascolto Buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio resta la chiusura dei locali alle 18 oggi atteso il nuovo dpcm terminata nella notte alla riunione di maggioranza a Palazzo Chigi oggi il premier potrebbe firmare il nuovo dpcm previsto l’obbligo di chiusura alle 18 per ristoranti e bar no alla didattica a distanza il 100% ignorate le richieste delle regioni dei governatori aCi sono momenti di protesta soprattutto dell’estrema destra bombe carta Filograna Piazza del Popolo dopo Napoli disordine scontri anche adurante la manifestazione di protesta organizzata dalla estrema destra in Piazza del Popolo contro il coprifuoco La polizia ha caricato per disperdere i facinorosi due agenti sono rimasti feriti una decina di arresti riconducibili ...