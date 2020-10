Shakhtar-Inter | Conte | “La loro vittoria a Madrid ha equilibrato il girone | ora tocca a noi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “L’sta riconquistando una dimensione sempre più importante in otticanazionale anche grazie al cammino dell’anno scorso in Europa League. Dobbiamo continuare a battere sulla mentalità, sulla difesa in avanti, sulla cattiveria. Qualche volta ci riusciamo di più, altre meno”. Lo ha detto Antonionella conferenza stampa alla vigilia diDonetsk-, gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. I neroazzurri, che una settimana fa hanno pareggiato a San Siro con il Borussia Moenchengladbach, vogliono conquistare i tre punti nella trasferta in Ucraina. “Abbiamo grande rispetto delle nostre avversarie, non voglio vedere però passività in entrambe le fase – ha affermato ...