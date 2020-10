Schianto in montagna | l’elicottero precipita a 3000 metri | c’è un morto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tragedia nei cieli di Cervinia. Per cause ancora da accertare un elicottero èto. L’Agenzia nazionale per il volo ha aperto un’indagine. L’impatto è stato fatale per uno dei due uomini a bordo, l’altro è attualmente ricoverato in gravissime condizioni. L’allarme è scattato ieri sera, ma solo intorno alla mezzanotte il veivolo è stato avvistato e raggiunto dai soccorsi. L’incidente si è verificato nella zona di Cime Bianche, a 3.000di quota, in una zona impervia. Le operazioni di ricerca e recupero sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano e dalla Guardia di finanza. Il ferito è stato preso in carico dal servizio sanitario svizzero e portato all’ospedale di Berna in condizioni gravi per una forte ipotermia. La dinamica dell’incidente ...