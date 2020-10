Referendum in Cile, addio alla Costituzione della dittatura di Pinochet: esplode la festa in strada (Di lunedì 26 ottobre 2020) Vittoria a larghissima maggioranza per il sì alla riforma costituzionale in Cile che passa con il 78%. Secondo i dati riportati dalla stampa locale e confermati dall’autorità elettorale, al 99.66% dei seggi scrutinati in tutto il Paese, il sì ha ottenuto il 78,28% dei voti con un’affluenza ai seggi pari al 50,83%. Il Paese ha dunque votato per cambiare la Costituzione dell’era Pinochet in un Referendum che è stato concesso dal governo dopo le proteste dello scorso anno. I Cileni hanno anche deciso, con una maggioranza del 79,24%, che il lavoro di riscrittura sarà realizzato da una Assemblea costituente composta al 100% da persone scelte attraverso un voto popolare. L’altra opzione, di un organismo formato per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Vittoria a larghissima maggioranza per il sìriforma costituzionale inche passa con il 78%. Secondo i dati riportati dstampa locale e confermati dall’autorità elettorale, al 99.66% dei seggi scrutinati in tutto il Paese, il sì ha ottenuto il 78,28% dei voti con un’affluenza ai seggi pari al 50,83%. Il Paese ha dunque votato per cambiare ladell’erain unche è stato concesso dal governo dopo le proteste dello scorso anno. Ini hanno anche deciso, con una maggioranza del 79,24%, che il lavoro di riscrittura sarà realizzato da una Assemblea costituente composta al 100% da persone scelte attraverso un voto popolare. L’altra opzione, di un organismo formato per il ...

ilpost : Il Cile cancellerà la Costituzione di Pinochet - ilpost : In #Cile dopo le grandi proteste e il rinvio del voto a causa della pandemia, ha vinto il sì al referendum per canc… - Agenzia_Italia : Il Cile cancella la Costituzione di Pinochet - carmas75 : RT @mazzettam: Per trovare notizia del referendum in #Cile sui siti dei principali quotidiani italiani occorre cercare con cura e spesso no… - brandobenifei : Con il Sì al referendum ha vinto il popolo cileno. Quasi l'80% ha votato per liberarsi della vecchia Costituzione d… -