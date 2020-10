Nuovo Dpcm, i dubbi degli esperti: “Non fermerà l’epidemia” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono tanti i dubbi sul Nuovo Dpcm firmato ieri dal premier Giuseppe Conte. Per gli esperti le nuove misure non bloccheranno l’epidemia. Il Nuovo Dpcm firmato da Giuseppe Conte ha destato non pochi dubbi, sollevati specialmente dagli esperti epidemiologi. Per molti le misure potrebbero rivelarsi insufficenti, con il concreto rischio di un Nuovo lockdown generale … L'articolo Nuovo Dpcm, i dubbi degli esperti: “Non fermerà l’epidemia” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono tanti isulfirmato ieri dal premier Giuseppe Conte. Per glile nuove misure non bloccheranno l’epidemia. Ilfirmato da Giuseppe Conte ha destato non pochi, sollevati specialmente dagliepidemiologi. Per molti le misure potrebbero rivelarsi insufficenti, con il concreto rischio di unlockdown generale … L'articolo, i: “Non fermerà l’epidemia” proviene da Inews.it.

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - Llukas79 : RT @BarillariDav: Buon psycholunedi a tutti. Svegliati bene con un nuovo dpcm? La buona notizia di oggi, che i giornali non vi racconterann… - Parpiglia : RT @Corriere: La foto della figlia di un ristoratore commuove Facebook: «Mi ha detto: “È la mazzata f... -