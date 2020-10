Nuovo Dpcm, Franceschini: “Vedendo i dati di oggi abbiamo fatto il minimo” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Quando devi intervenire e hai responsabilità di governo non puoi consultare tutte le parti sociali. Se chiedi ai ristoratori se vogliono chiudere ti diranno di no. Il tempo dirà se abbiamo fatto bene o male, ma guardando i contagi di oggi, dico che abbiamo fatto bene, forse abbiamo fatto il minimo”. Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, intervistato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, su Corriere Tv, in merito all’ultimo Dpcm. Per quanto riguarda gli aiuti per il mondo dello spettacolo Franceschini sottolinea: “abbiamo erogato più di un miliardo in interventi per sostenere il settore e venire incontro anche a ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Quando devi intervenire e hai responsabilità di governo non puoi consultare tutte le parti sociali. Se chiedi ai ristoratori se vogliono chiudere ti diranno di no. Il tempo dirà sebene o male, ma guardando i contagi di, dico chebene, forseil minimo”. Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali, Dario, intervistato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, su Corriere Tv, in merito all’ultimo. Per quanto riguarda gli aiuti per il mondo dello spettacolosottolinea: “erogato più di un miliardo in interventi per sostenere il settore e venire incontro anche a ...

