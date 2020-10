Liga 2020 2021 | Levante e Celta Vigo sull’1-1

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Un 1-1 tra var e occasioni mancate che non cambia la situazione dei bassifondi dellanon vanno oltre un pareggio nel match valido per l’anticipo della settima giornata del campionato spagnolo. Al 48′ i padroni di casa sbloccano il risultato con Roger su calcio di rigore. Ma al 52′ c’è il pareggio: Suarez crossa dalla destra e trova il tap in vincente di Carreira. Nel finale c’è l’ultimo giallo: al 92′ Gomez mette in rete dal limite dell’area ma il var annulla tutto per un fuorigioco.