La seconda ondata è diversa dalla prima ma… L’analisi di Becchetti

Non c'è dubbio che la risposta dell'opinione pubblica alle decisioni di parziale lockdown per fronteggiare la seconda ondata della pandemia è stata molto più critica. La prima ondata era arrivata di sorpresa e sembrava travolgere tutto. Non fu difficile allora di fronte all'emergenza e alla gravità del problema convincere il Paese a sopportare misure anche più gravi di queste. C'è stata poi (per fortuna) una bella estate, quasi normale, in cui abbiamo pensato che tutto fosse finito e l'economia stessa è rimbalzata con vigore. Non pensavamo oggi di dover fronteggiare una nuova emergenza e lo spirito con cui l'affrontiamo, fiaccato ancora dai costi economici e sociali della prima ondata, non è lo ...

