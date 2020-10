I dubbi degli esperti sul nuovo Dpcm | Andreoni | «Non bloccherà l’epidemia» | Crisanti | «Misure a effetto temporaneo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Quello che va profilandosi, a causa della pandemia da Coronavirus, è uno scenario che poco lascia all’immaginazione. Medici, virologi e scienziati in genere nelle ultime ore hanno espresso scetticismo rispetto allemesse in campo dal governo per contenere l’impennata esponenziale dei contagiultimi giorni. Provvedimenti che secondo molti rischiano di non bastare, di non essere risolutivi davanti a una situazione «gravissima e assolutamente critica», come la definisce il segretario del maggiore dei sindacati dei medici ospedalieri (Anaao-Assomed), Carlo Palermo. «Pronto soccorso e reparti sono ormai intasati e il 118 subissato di chiamate – racconta – con questo ritmo di contagi entro la seconda settimana di novembre si satureranno le terapie intensive, mentre sono già in grande ...