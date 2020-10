Grande Fratello rischia la chiusura | Il Codacons presenta un esposto (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Grande Fratello vip rischia la chiusura a causa di un esposto presentato dal Codacons per alcune dinamiche avvenuti all’interno del programma. A spingere l’associazione a chiedere un tale provvedimento è stata una frase sessista detta da Mario Balotelli nei confronti della concorrente Dayane Mello. Inoltre, il presidente Carlo Rienzi ha avanzato la richiesta di una salatissima sanzione al palinsesto Mediaset. Il Coordinamento non ha accettato il fatto di far passare una frase del genere come qualcosa di frivolo, nel riguardo anche di tutte le donne a casa che si possono essere sentite offese. Grande Fratello rischia la chiusura Il Codacons è ... Leggi su giornal (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilviplaa causa di unto dalper alcune dinamiche avvenuti all’interno del programma. A spingere l’associazione a chiedere un tale provvedimento è stata una frase sessista detta da Mario Balotelli nei confronti della concorrente Dayane Mello. Inoltre, il presidente Carlo Rienzi ha avanzato la richiesta di una salatissima sanzione al palinsesto Mediaset. Il Coordinamento non ha accettato il fatto di far passare una frase del genere come qualcosa di frivolo, nel riguardo anche di tutte le donne a casa che si possono essere sentite offese.laIlè ...

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - trash_italiano : Io ho bisogno di Orietta Berti al Grande Fratello. #DomenicaLive - Lu88508965 : RT @clirema: Tommaso che manda in nomination chiunque pesti un merdone, fregandosene dei parenti famosi e della regola non scritta del 'que… - AlexAng68052367 : RT @clirema: Tommaso che manda in nomination chiunque pesti un merdone, fregandosene dei parenti famosi e della regola non scritta del 'que… -