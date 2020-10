Esordio vincente per la Primavera dell’Avellino (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Us Avellino Youth 1912 è lieta di comunicare i risultati del settore giovanile per il week end. Tre vittorie su tre per le formazioni biancoverdi dedicati ai più giovani. Sabato la Primavera 3 si è imposta, all’Esordio in campionato, con il risultato di 5-0 contro il Potenza. Una netta vittoria da parte della formazione biancoverde che è andata in rete con Di Feo, Del Grande, Mocanu e la doppietta di D’Agosto. Alessandro Caruso, tecnico della Berretti, al termine della gara ha espresso massima soddisfazione per il risultato ottenuto. Vittoria per la formazione Under 17 allenata da mister Roberto Filarmonico. Una gara molto tirata contro il Bisceglie terminata per 3-4. I ragazzi di Filarmonico sono riusciti ad imporsi contro la formazione pugliese nonostante qualche pericolo di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Us Avellino Youth 1912 è lieta di comunicare i risultati del settore giovanile per il week end. Tre vittorie su tre per le formazioni biancoverdi dedicati ai più giovani. Sabato la3 si è imposta, all’in campionato, con il risultato di 5-0 contro il Potenza. Una netta vittoria da parte della formazione biancoverde che è andata in rete con Di Feo, Del Grande, Mocanu e la doppietta di D’Agosto. Alessandro Caruso, tecnico della Berretti, al termine della gara ha espresso massima soddisfazione per il risultato ottenuto. Vittoria per la formazione Under 17 allenata da mister Roberto Filarmonico. Una gara molto tirata contro il Bisceglie terminata per 3-4. I ragazzi di Filarmonico sono riusciti ad imporsi contro la formazione pugliese nonostante qualche pericolo di ...

Esordio in Promozione con sconfitta per i Portuali che cadono sul campo del Gabicce Gradara, una delle favorite per il salto in Eccellenza. In un clima surreale per la sospensione fino al 24 novembre ...

MONCALVO Con lo Zappino d’argento vinto da Giancarlo Caratti di Acqui Terme si è congedata ieri la Fiera nazionale del tartufo di Moncalvo, edizione numero 66, caratterizzata dalla volontà di «dare un ...

