Drew Barrymore: «Non mi sono ancora ripresa dal mio ultimo divorzio» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ne ha parlato in una chat su Today con Willie Geist. Non ho davvero preso bene il divorzio. L'ho preso molto duramente. Anche adesso mi ripeto: Oh, molto doloroso . Mi ci sono voluti cinque anni per ...

Drew Barrymore non ha ancora superato il divorzio dall’ex Will Kopelman. Era il 2016 quando i due hanno deciso di lasciarsi dopo aver avuto due figli insieme. La 45enne era al terzo divorzio, il più d ...

