Coronavirus e nuovo DPCM, Sileri: “Non credo che saremo in grado di abbassare troppo questi numeri” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con le restrizioni previste nel nuovo DPCM “non credo che saremo in grado di abbassare troppo questi numeri” del contagio, “semmai potremo rallentarne la salita” e, non appena accadrà, la speranza è “che si possa ritornare a una situazione di normalità“: è quanto ha affermato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Agorà su Rai 3. Sileri ha confermato le proprie perplessità sulla chiusura di bar e ristoranti alle 18: “E’ una misura su cui non sono pienamente d’accordo anche se poi la decisione viene presa in base ai dati, guidata da un Comitato tecnico scientifico“. “Magari, con i dati ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Con le restrizioni previste nel“noncheindinumeri” del contagio, “semmai potremo rallentarne la salita” e, non appena accadrà, la speranza è “che si possa ritornare a una situazione di normalità“: è quanto ha affermato il viceministro alla Salute Pierpaolo, ospite di Agorà su Rai 3.ha confermato le proprie perplessità sulla chiusura di bar e ristoranti alle 18: “E’ una misura su cui non sono pienamente d’accordo anche se poi la decisione viene presa in base ai dati, guidata da un Comitato tecnico scientifico“. “Magari, con i dati ...

petergomezblog : #Coronavirus, nuovo record in Francia: 52mila casi in 24 ore. Spagna vara stato d’emergenza e coprifuoco. Berlino,… - fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO DPCM, il Premier Conte potrebbe parlare intorno alle 20:30 - Agenzia_Ansa : Nuovo balzo dei #contagi per #Covid, secondo i dati del ministero della #Salute sono stati registrati 21.273 nuovi… - ilriformista : #Coronavirus, negli #Usa secondo giorno di contagi record. Nuovo focolaio in #Cina - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: è già in vigoreil #NUOVO #DECRETO. #Chiusura #BAR e #RISTORANTI alle 18, #STOP a #PALESTRE e #PISCINE… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, ultime notizie. Nuovo dpcm anti-virus in vigore da oggi: proteste in piazza a Napoli, Milano e Torino. Vaccino Oxford, robusta risposta degli anziani Il Sole 24 ORE Valichi sloveni Trieste , al via le restrizioni Quarto ospedale Covid a Lubiana

Rilevati 1675 casi per meno di 5800 tamponi. La stima degli infettivologi: positiva una persona su 50 / ZAGABRIA La Slovenia sempre più chiusa in se stessa in un lockdown mai ufficialmente dichiarato, ...

Le differenti conseguenze economiche della pandemia

Matteo Salvini torna alla carica sulle pensioni per estendere la sua riforma anche dopo il 2021. Ma perché dovremmo spendere decine di miliardi di euro per un gruppo ristretto di ...

Rilevati 1675 casi per meno di 5800 tamponi. La stima degli infettivologi: positiva una persona su 50 / ZAGABRIA La Slovenia sempre più chiusa in se stessa in un lockdown mai ufficialmente dichiarato, ...Matteo Salvini torna alla carica sulle pensioni per estendere la sua riforma anche dopo il 2021. Ma perché dovremmo spendere decine di miliardi di euro per un gruppo ristretto di ...