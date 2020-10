“Close-to-me” | 300 dispositivi per lo stabilimento di CAST Spa

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Partitalia srl, azienda italiana del settore ICT dal 2001, produce e commercializza smart card, tag e lettori RFID in tutta Europa. Ad aprile 2020, in collaborazione con l’azienda di ingegneria Sensor ID, ha lanciato sul mercato “Close-to-me”, il dispositivo wearable che, indossato da due o più persone all’interno della stessa stanza, identifica il “distanziamento sociale”.Spa, azienda leader nella raccorderia oleodinamica per l’alta pressione, ha fornito “Close-to-me” a tutti i suoi dipendenti per garantire il rispetto del distanziamento sul luogo di lavoro. Sergio Ronco: «Noi con “Close-to-me” ci troviamo bene e ne abbiamo comprati 300» «Noi con “Close-to-me” ci troviamo bene, fa il lavoro per il quale stavamo cercando una ...