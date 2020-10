Cinema e teatri chiusi, Ricciardi: 'La circolazione del virus è talmente alta che c'è il rischio' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una spiegazione a chi protesta per la chiusura di Cinema e teatri: "La circolazione del virus nelle aree metropolitane è talmente alta che non è possibile oggi consentire le manifestazioni e gli ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una spiegazione a chi protesta per la chiusura di: "Ladelnelle aree metropolitaneche non; possibile oggi consentire le manifestazioni e gli ...

matteosalvinimi : Chiudere attività come palestre, cinema e teatri che negli ultimi mesi hanno investito tanto per adeguare gli stand… - matteosalvinimi : Foto di stamattina, metro C di Roma fermata San Giovanni. Un’assurdità. Chiudono luoghi sicuri e controllati come… - LinoGuanciale : Oggi non è facile. Con tanto lavoro, passione e professionalità abbiamo provato a rimettere in moto la macchina de… - Helliot_Spencer : 'Chi protesta per cinema e teatri non capisce la gravità della situazione'. A me era ben chiara già nel 2018, coi 5… - maritafattori : RT @Corriere: In Alto Adige bar e ristoranti aperti fino alle 20 e alle 22, sì a cinema, teatri e impianti sci -