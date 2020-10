Bride | Scarlett Johansson protagonista di un dramma fantascientifico di Apple e A24

Leggi su cineblog

(Di lunedì 26 ottobre 2020)saràe coproduttrice di, un novo filmprodotto daTV + e A24. Il sito The Hollywood Reporter riferisce che la trama segue la storia di una donna creata per essere una moglie ideale – la singolare ossessione di un brillante imprenditore. Quando lei rifiuta il suo creatore, è costretta a fuggire dalla sua esistenza confinata, affrontando un mondo che la vede come un mostro. Mentre è in fuga, trova la sua vera identità, il suo potere sorprendente e la forza di vedersi come una creazione di se stessa. Alla regia di “” è stato designato il cileno Sebastián Lelio, i cui crediti includono Una donna fantastica, Disobedience e Gloria di cui Lelio ha anche ...