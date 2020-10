Borsa | ESI debutta all’AIM Italia

(Di lunedì 26 ottobre 2020) (Tele) – Oggina dà il benvenuto su AIMa ESI , società attiva nel mercato delle Energie Rinnovabili che opera come EPC (Engineering, procurement, and construction) e System Integrator. In fase di collocamento ESI ha raccolto 3 milioni di Euro, di cui 0,4 milioni di Euro riservati all’esercizio dell’opzione greenshoe. Il flottante al momento dell’ammissione è del 22,61%, escluse le Price Adjustment Share (26,00% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, escluse le Price Adjustment Share) e la capitalizzazione è pari a circa 11,5 milioni di Euro. Si tratta della undicesima ammissione da inizio anno sul mercato dina dedicato alle piccole e medie imprese che porta a 129 il ...

In fase di collocamento Esi ha raccolto 3 milioni di euro, di cui 0,4 milioni di euro riservati all'esercizio dell'opzione greenshoe. Il flottante al momento dell'ammissione e' del 22,61%, escluse le ...