Barcellona | Bartomeu | “Ripartire con Messi era una priorità”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) “In quelle settimane ho dovuto difendere quella che era la linea migliore per il, ovvero quella che prevedeva la permanenza di Lei, il miglior giocatore del mondo e della storia del calcio.aveva un contratto in vigore, poiché era scaduta l’opzione di risoluzione unilaterale. E soprattutto: la priorità sportiva era lanciare un nuovo ciclo conin squadra”. Queste le dichiarazioni del presidente delJosep Marianel corso della conferenza successiva al Cda di questo pomeriggio. L’attuale numero 1 del club ha voluto illustrare le decisioni che l’hanno portato a dare il via al progetto tecnico Koeman: “Quando si è conclusa la scorsa stagione, era prioritaria la nomina di un nuovo ...

Sport_Mediaset : #Barcellona, #Bartomeu pronto a dimettersi prima della sfida con la #Juventus. #SportMediaset… - sportface2016 : #Barcellona, le parole di #Bartomeu su #Messi - saor_an_fiaili : RT @DiMarzio: #Barcellona, le parole di #Bartomeu su #Messi, #Koeman e #Piquè - abdulaz12730255 : RT @DiMarzio: #Barcellona, le parole di #Bartomeu su #Messi, #Koeman e #Piquè - DiMarzio : #Barcellona, le parole di #Bartomeu su #Messi, #Koeman e #Piquè -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Bartomeu

Ma non è finita qui, perché il dirigente ex Milan non ha risparmiato lo stesso Barcellona per il modo in cui è stato scaricato: "Mi hanno spiegato che avrebbero creato una commissione per il ...'avventura di Josep Maria Bartomeu alla guida del Barcellona potrebbe essere arrivata al capolinea. Vedi anche juventus Juve, i nodi di Pirlo: centrocampo flop, manca CR7 e per la Champions allarme di ...