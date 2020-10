Tu Si Que Vales 2020 puntata del 24 ottobre: è tornata Nebula per Sabrina Ferilli! (video) (Di domenica 25 ottobre 2020) Tu Si Que Vales 2020 Nebula settima puntata 24 ottobre (video) Tu si Que Vales settima puntata del 24 ottobre e a tormentare Sabrina Ferilli è tornata Nebula! A Roma c’è il detto “chi nun more se rivede” e considerando anche la vena soprannaturale degli interventi di Nebula non potrebbe essere più adeguato. Lo sketch questa volta inizia con una statua umana, un uomo tutto ricoperto di bianco con su solo un drappo e accanto una culla, accompagnato dall’invito a mettere una moneta. Naturalmente è Sabrina a dover mettere la moneta ma essendo diffidente si fa accompagnare da Belen. Mentre si avvicina alla ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 25 ottobre 2020) Tu Si Quesettima24) Tu si Quesettimadel 24e a tormentareFerilli è! A Roma c’è il detto “chi nun more se rivede” e considerando anche la vena soprannaturale degli interventi dinon potrebbe essere più adeguato. Lo sketch questa volta inizia con una statua umana, un uomo tutto ricoperto di bianco con su solo un drappo e accanto una culla, accompagnato dall’invito a mettere una moneta. Naturalmente èa dover mettere la moneta ma essendo diffidente si fa accompagnare da Belen. Mentre si avvicina alla ...

zazoomblog : Si vede tutto. Belen sgrana gli occhi: nudo integrale a Tu si que vales pennellone senza censure Guarda - #tutto.… - Graffietto1 : Me so guardata tu si que vales e giustamente mi addormento prima che venga Gaia #circozzi - zazoomblog : Tu si que vales ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - #vales #vedere #replica #dell’ultima… - bellicapelli15 : Tu sì que vales, puntata 24 ottobre 2020: anticipazioni, Gaia ospite - _zaynshugx : Io che mi sono appena ricordata che è sabato (va bhè ormai domenica) e c'era Tu si Que Vales... Tommaso mi condiziona troppo ormai?? #GFVIP -