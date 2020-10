The Outer Worlds è ora disponibili anche su Steam e GOG (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo più di un anno dal suo lancio iniziale The Outer Worlds è finalmente arrivato anche su Steam e GOG The Outer Worlds è un RPG fantascientifico molto vasto sviluppato da Obsidian Entertainment e pubblicato da Private Division. Il titolo ha riscosso un grande successo al lancio, ottenendo anche una nomination ai The Game Awards del 2019. Inizialmente il gioco è stato pubblicato solo su PS4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store, ma ora finalmente anche gli utenti di altri servizi avranno la possibilità di acquistarlo. Infatti dopo più di un anno dal suo lancio iniziale The Outer Worlds è finalmente arrivato anche su Steam e GOG. The ... Leggi su tuttotek (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo più di un anno dal suo lancio iniziale Theè finalmente arrivatosue GOG Theè un RPG fantascientifico molto vasto sviluppato da Obsidian Entertainment e pubblicato da Private Division. Il titolo ha riscosso un grande successo al lancio, ottenendouna nomination ai The Game Awards del 2019. Inizialmente il gioco è stato pubblicato solo su PS4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store, ma ora finalmentegli utenti di altri servizi avranno la possibilità di acquistarlo. Infatti dopo più di un anno dal suo lancio iniziale Theè finalmente arrivatosue GOG. The ...

