Serie A | il programma di domenica 25 ottobre

(Di domenica 25 ottobre 2020)A, ile i risultati di252020. La Juventus ospita il Verona. ROMA –A, ile i risultati di252020. In attesa del Monday Night, si completa la quinta giornata di campionato. 2020 Di seguito ildiA di252020, sfide valide per la quinta giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Cagliari-Crotone (ore 12.30)Benevento-Napoli (ore 15)Parma-Spezia (ore 15)Fiorentina-Udinese (ore 18)Juventus-Hellas Verona (ore 20.45)

SerieA : La #SerieATIM è pronta a tornare sul terreno di gioco. ???? Il programma della 5ª giornata. ? Resta aggiornato con…

Pronostico Juventus Verona: intervista esclusiva a Dino Zoff alla vigilia della sfida di Torino, in programma questa sera per la 5^ giornata del campionato di Serie A 2020-21. Incontro interessante ...Rossoneri imbattuti dal 2016 nel "Monday Night", ma proprio contro la Roma. Rebic non ci sarà, Calhanoglu difficilmente ...