Rudolph Giuliani, bufera dopo Borat 2: a letto con una minorenne (Di domenica 25 ottobre 2020) Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York e uno degli avvocati di Trump, nella bufera dopo l'uscita su Amazon Prime di Borat 2. Cosa è successo? Era uno dei film… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

«Un innocente incontro sessuale tra il sindaco e mia figlia 15enne è stato trasformato in qualcosa di disgustoso dai media delle fake news!» ...

Donald cambia stile, ma è troppo tardi per fare lo statista

NEW YORK. «Trump può vincere. È matematicamente possibile che i sondaggi siano molto sbagliati o che accada qualcosa di imprevedibile. Ma ci sono anche tante cose in corso contro di lui negli ultimi 1 ...

