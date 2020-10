Roma, l’estrema destra in piazza contro il coprifuoco: scontri e bombe carta contro la polizia (Di domenica 25 ottobre 2020) Trecento persone a volto coperto si sono date appuntamento in piazza del Popolo a Roma dopo la chiamata del movimento di estrema destra Forza Nuova. L’obiettivo: violare il coprifuoco alle ore 24. Dopo il lancio di fuochi d’artificio, i violenti si sono scontrati con le forze dell’ordine per un’ora, lanciando bottiglie di vetro e bombe … L'articolo Roma, l’estrema destra in piazza contro il coprifuoco: scontri e bombe carta contro la polizia proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Trecento persone a volto coperto si sono date appuntamento indel Popolo adopo la chiamata del movimento di estremaForza Nuova. L’obiettivo: violare ilalle ore 24. Dopo il lancio di fuochi d’artificio, i violenti si sono scontrati con le forze dell’ordine per un’ora, lanciando bottiglie di vetro e… L'articolo, l’estremainillaproviene da Inews.it.

leak912 : Rivolte a Napoli -> criminalità Rivolte a Roma -> estrema destra Quello che alcuni non capiscono (in quanto i loro…
giovangolo : Quando la stampa (il #Corriere, l'#Ansa) titola genericamente 'Disordini' e 'Protesta' a #Roma, senza menzionare i…
Ale79Friul : Ma se quei servi lerci dei media dicon che a scender in piazza contro la #DittaturaSanitaria son l'estrema destra e…

