Premier: Ancelotti cade a Southampton e s'infuria (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 25 OTT - Prima battuta d'arresto in Premier League per Carlo Ancelotti e il suo Everton, usciti sconfitti, 2-0, dal St.Mary's Stadium di Southampton contro la squadra allenata da Ralph ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 25 OTT - Prima battuta d'arresto inLeague per Carloe il suo Everton, usciti sconfitti, 2-0, dal St.Mary's Stadium dicontro la squadra allenata da Ralph ...

ItaSportPress : Premier League, cade l'Everton di Ancelotti sconfitto dal Southampton - - sportli26181512 : Premier, prima sconfitta per Ancelotti: Southampton-Everton 2-0: Prima battuta d'arresto in Premier League per l'Ev… - milansette : Premier, prima sconfitta per Ancelotti: Southampton-Everton 2-0 - sportli26181512 : Premier, prima sconfitta per Ancelotti: Southampton-Everton 2-0: Prima battuta d'arresto in Premier League per l'Ev… - UgoBaroni : RT @SkySport: Premier League, 6^ giornata: i risultati delle partite di oggi: primo ko per Ancelotti -