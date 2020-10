Nuovo Dpcm, cosa succede col calcio? Stop dall’Eccellenza in giù – FOTO (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Nuovo Dpcm ha anche ripercussioni sul calcio: oltre alle porte chiuse estese alle gare, si fermano i campionati dall’Eccellenza in giù – FOTO Il Premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte il Nuovo Dpcm con le misure per contenere il contagio della pandemia da Covid-19. Misure che riguardano anche il calcio. A partire da lunedì le gare si giocheranno rigorosamente a porte chiuse, ma non solo. Sono al momento sospesi tutti i campionati a partire dall’Eccellenza fino alla terza categoria. Si gioca dunque dalla Serie A alla Serie D. Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Ilha anche ripercussioni sul: oltre alle porte chiuse estese alle gare, si fermano i campionati dall’Eccellenza in giù –Il Premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte ilcon le misure per contenere il contagio della pandemia da Covid-19. Misure che riguardano anche il. A partire da lunedì le gare si giocheranno rigorosamente a porte chiuse, ma non solo. Sono al momento sospesi tutti i campionati a partire dall’Eccellenza fino alla terza categoria. Si gioca dunque dalla Serie A alla Serie D. Leggi sunews24.com

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - Corriere : Nuovo Dpcm Covid ufficiale, ristoranti e bar chiusi alle 18. Il provvedimento in vigore fino al 24 novembre - LegaSalvini : BASSETTI STRONCA IL NUOVO #DPCM DI CONTE: 'RISTORANTI CHIUSI ALLE 18? NON RISOLVE NULLA' - DarkLadyMouse : RT @stefano_mondi: Grazie all'ora solare e al nuovo dpcm saranno in parecchi, oltre a Conte, a non lavorare col favore delle tenebre. #Dpcm… - milkoffy : RT @Fontana3Lorenzo: Il nuovo #DPCM è un nuovo, durissimo, colpo inferto dal Governo alle attività economiche. E ancora non sappiamo, nel m… -