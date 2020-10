Milan, Pioli: “Con la Roma esame difficile, ma vogliamo superarlo” (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo l'Europa League, di nuovo il campionato. Per il Milan il prossimo ostacolo si chiama Roma. Un avversario difficile, che però arriva in un momento molto positivo per i rossoneri, reduci in Serie A dal convincente successo nel Derby. A San Siro servirà consolidare il primato in classifica per alimentare le convinzioni di un gruppo in costante crescita. Lo sa bene Mister Pioli il quale, a Milanello, alla vigilia, ha parlato in conferenza stampa. Queste tutte le sue dichiarazioni:VERSO Milan-Roma"È una partita importante, anche per la classifica, abbiamo iniziato bene e vogliamo continuare. È un esame difficile, ma vogliamo superarlo. Pensiamo solo a noi ... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo l'Europa League, di nuovo il campionato. Per ilil prossimo ostacolo si chiama. Un avversario, che però arriva in un momento molto positivo per i rossoneri, reduci in Serie A dal convincente successo nel Derby. A San Siro servirà consolidare il primato in classifica per alimentare le convinzioni di un gruppo in costante crescita. Lo sa bene Misteril quale, aello, alla vigilia, ha parlato in conferenza stampa. Queste tutte le sue dichiarazioni:VERSO"È una partita importante, anche per la classifica, abbiamo iniziato bene econtinuare. È un, masuperarlo. Pensiamo solo a noi ...

