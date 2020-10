Juventus, doppio Kean con il PSG: è già rimpianto? (Di domenica 25 ottobre 2020) Moise Kean a soli 20 anni ha percorso una prima parte di carriera da sogno. Prima l’exploit nella Juventus, poi l’Everton di Ancelotti per rilanciarsi ed oggi il PSG finalista della scorsa Champions League. Un traguardo che, per molti, il giovane prodotto del settore giovanile bianconero non ha meritato vista l’anonima parentesi inglese. Kean, di contro, ha tentato di sbaragliare le critiche già nella serata di ieri, nell’impegno di Ligue1 contro il Dijon. La gara si è messa subito in discesa per Neymar e compagni, grazie alla doppietta del baby attaccante della Nazionale di Mancini. La prima rete è giunta al 3′, con un taglio da attaccante puro sul primo palo che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Venti minuti più tardi, la seconda marcatura arriva a porta spalancata ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Moisea soli 20 anni ha percorso una prima parte di carriera da sogno. Prima l’exploit nella, poi l’Everton di Ancelotti per rilanciarsi ed oggi il PSG finalista della scorsa Champions League. Un traguardo che, per molti, il giovane prodotto del settore giovanile bianconero non ha meritato vista l’anonima parentesi inglese., di contro, ha tentato di sbaragliare le critiche già nella serata di ieri, nell’impegno di Ligue1 contro il Dijon. La gara si è messa subito in discesa per Neymar e compagni, grazie alla doppietta del baby attaccante della Nazionale di Mancini. La prima rete è giunta al 3′, con un taglio da attaccante puro sul primo palo che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Venti minuti più tardi, la seconda marcatura arriva a porta spalancata ...

infoitsport : Calciomercato Juventus, retroscena Ronaldo: doppio ok per l’addio - TUTTOJUVE_COM : RBN - Pericolo Hellas, il doppio ex Vignola avvisa: 'La Juventus affronta avversario difficile, ci sono tutte le va… - sportli26181512 : Juvemania: Dybala imprescindibile. Pirlo, serve il colpo di genio per supportare il tridente!: Doppio esame importa… - infoitsport : Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Real Madrid: i dettagli - zazoomblog : Calciomercato Juventus retroscena Ronaldo: doppio ok per l’addio - #Calciomercato #Juventus #retroscena -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus doppio Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Real Madrid: i dettagli Inews24 Calciomercato Juventus, retroscena Ronaldo: doppio ok per l’addio

– La partenza in quarta con tre gol in due partite, la sosta Nazionali e l’incubo Covid-19. L’operazione CR7 del luglio 2018 è stata una delle più clamorose della storia, soprattutto del calciomercato ...

RBN - Pericolo Hellas, il doppio ex Vignola avvisa: "La Juventus affronta avversario difficile, ci sono tutte le variabili per una gara complicata"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex Juventus Beniamino Vignola: “La sfida contro l’Hellas Verona? Io credo ...

– La partenza in quarta con tre gol in due partite, la sosta Nazionali e l’incubo Covid-19. L’operazione CR7 del luglio 2018 è stata una delle più clamorose della storia, soprattutto del calciomercato ...Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex Juventus Beniamino Vignola: “La sfida contro l’Hellas Verona? Io credo ...