Juve Verona 0-0 LIVE: inizia il match (Di domenica 25 ottobre 2020) All’Allianz Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Juve e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Stadium Juve e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Verona 0-0 MOVIOLA 1′ inizia il match – inizia la sfida allo Stadium Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juve Verona 0-0: risultato e tabellino Juve (3-4-1-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata. All. Pirlo. A disp. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) All’Allianz Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadiume Hellassi affrontano nelvalido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1′illa sfida allo Stadium Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-1-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata. All. Pirlo. A disp. ...

