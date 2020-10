Incidente ad Angri | scontro tra auto e bici | ciclista in ospedale

(Di lunedì 26 ottobre 2020)stradale sull'A1: muore dopo una settimana 60enne di Atena Lucana 21 ottobre 2020 Paura, oggi, in via Adriana ad, dove si è verificato unstradale . Intorno alle 12 una ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Angri

SalernoToday

Angri - Ciclista finisce in ospedale dopo il violento impatto con una Lancia Y. L'incidente è avvenuto questa mattina dopo mezzogiorno in via Adriana. Da una prima ...