Fortnite, ecco il codice per sbloccare il Capitolo 2, Furia della Furia (Di domenica 25 ottobre 2020) In occasione dell’evento di Halloween 2020, Epic Games ha deciso di mettere a disposizione di tutti i propri utenti un esclusivo codice promozionale grazie al quale si può sbloccare in maniera completamente gratuita una nuova mimetica per le armi in Fortnite Capitolo 2 il cui nome è Furia della Furia. Quest’oggetto fa parte del set Maledizione Criptica, ovvero la collezione di skin, deltaplani e strumenti da raccolta attualmente in vendita nel negozio oggetti e dei quali fa parte la mostruosa skin Furia. Per aggiungere questa copertura per armi e veicoli alla vostra collezione non occorre altro che visitare il sito ufficiale, effettuare l’accesso con le credenziali del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) In occasione dell’evento di Halloween 2020, Epic Games ha deciso di mettere a disposizione di tutti i propri utenti un esclusivopromozionale grazie al quale si puòin maniera completamente gratuita una nuova mimetica per le armi in2 il cui nome è. Quest’oggetto fa parte del set Maledizione Criptica, ovvero la collezione di skin, deltaplani e strumenti da raccolta attualmente in vendita nel negozio oggetti e dei quali fa parte la mostruosa skin. Per aggiungere questa copertura per armi e veicoli alla vostra collezione non occorre altro che visitare il sito ufficiale, effettuare l’accesso con le credenziali del ...

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite ecco Fortnite: ecco il codice per sbloccare gratis la mimetica Furia della Furia Everyeye Videogiochi Fortnite: ecco il codice per sbloccare gratis la mimetica Furia della Furia

Diamo un'occhiata al nuovo codice utile a riscattare gratuitamente una mimetica in Fortnite Capitolo 2: Furia della Furia.

