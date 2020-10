Coronavirus | il parroco ai fedeli | “Dio dice che la palestra e la movida non sono essenziali”

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm con nuovi sacrifici spiegato da un sacerdote aicon gli occhi della fede. “Dio, attraverso cose concrete ci sta riportando ad una “gerarchia di valori e in fondo ciche andare ino fare laè meno importante”. Chiesa del Gesù a Roma. Il gesuita padre Ottavio De Bertolis, nel corso dell’omelia di stamane, prepara iai nuovi sacrifici che dovranno fare a causa del. E spiega loro il nuovo Dpcm da uomo di fede: “Il Signore ci riporta all’essenziale e, non per fare un èndorsement al governo che sta decidendo in queste ore, ma vedete in fondo in questo modo è come un ritorno all’essenziale in un tempo in cui ognuno, stretto al proprio albero, si ricorda che ...