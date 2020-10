Bettini | Conte | Berlusconi | lo strano tabù del governo di unità nazionale La bussola di Ocone

Leggi su formiche

(Di domenica 25 ottobre 2020) Disagio. Forse non ancora disperazione, forse. Ma disagio forte, quello sì. Si sente montare nella società e i più intuitivi se ne accorgono. Goffredocertamente, uomo di potere ma anche di “popolo”: sente che qualcosa di grosso “bolle in pentola”, e lo dice chiaro chiaro in direzione. Ma forse lo avverte lo stesso presidente del Consiglio, e questo spiegherebbe il suo tentennare, quasi come avesse paura di diventare presto il capro espiatorio di una situazione non più tollerata. Persino Roberto Saviano mette da parte per una volta l’ideologia e non bolla come semplice fascio-camorrismo la jacquerie napoletana. Gridi di allarme isolati, e ancora troppo deboli. Non si vedono vie di uscita, non si sentono parole rasserenanti né parole di verità. Si vede invece un Paese diviso sempre di ...