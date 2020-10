Benevento-Napoli 1-2 | Insigne | “Vittoria che ci aiuta a crescere”

Leggi su sportface

(Di domenica 25 ottobre 2020) “È stata una bella partita e sono contento per il risultato. Al di là del mio gol sono davvero felice per il successo perché vittorie come questa cino a crescere. Giovedì in Spagna avremo una partita importante e dovremo affrontarla nel migliore dei modi“. Lo ha dichiarato Lorenzonel post partita di1-2, quinta giornata del campionato di Serie A. “Le critiche post AZ? Cino a crescere perché dopo la vittoria contro l’Atalanta tutti ci aspettavamo di più – ha aggiuntoai microfoni di DAZN -. Il rapporto con Gattuso? Mi ha dato tanta fiducia e io cerco di ricambiarla. Il mister a volte vorrebbe essere in campo perrci, da quando è arrivato noi ...