Baseball, World Series MLB 2020: ai Tampa Bay Rays gara-4, serie in parità sul 2-2

Proseguono all'insegna dell'equilibrio le World series MLB 2020, la finale del campionato americano di Baseball, con gara-4 che ha visto i Tampa Bay Rays impattare nuovamente la serie, superando i Los Angeles Dodgers per 8-7, al termine di una partita piena di colpi di scena. Avvio di match in favore dei californiani, capaci di sbloccare il punteggio nel primo inning, grazie al fuoricampo di Justin Turner, imitato nella terza frazione da Corey Seager, con la terza homerun di serata messa a segno invece nel quarto parziale dai Rays, e più in particolare da Randy Arozarena, portando il tabellone sul 2-1. Los Angeles ha dunque allungato nel quinto inning, quando il singolo di Max Muncy ha portato a casa ...

