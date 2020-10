Barbara D'Urso, l'ospite compie un gesto choc a Pomeriggio 5. Lei va fuori di sé: 'C'è poco da ridere'. Gelo in studio (Di domenica 25 ottobre 2020) Al rientro dalla pubblicità, Barbara D'Urso ha gelato l'ospite: ' C'è poco da ridere qui, qui leggo anche di minacce di morte per cui il signor Giovanni è stato condannato a un anno per stalking e ... Leggi su ilgazzettino (Di domenica 25 ottobre 2020) Al rientro dalla pubblicità,D'ha gelato l': ' C'daqui, qui leggo anche di minacce di morte per cui il signor Giovanni; stato condannato a un anno per stalking e ...

heyangvlx : io e @odinorod entriamo nel fandom di barbara d'urso, chi si unisce? - alfonsodiana89 : @Jacopopelle_98 @giancalsp @Giovanni_Caf Questo Carciofone starà trombando come un dannato in questo momento di mas… - Villani2Andrea : @S812Carlito @UtherPe Nn potendo richiudere turto,nn ci sono le condizioni, hanno scelto di colpire il tempo libero… - pepebigne : @EleLe08 @4everAnnina Mai vista una conferenza di Conte, e mai la vedrò. Fa parte di quelle cose da ignorare come i… - CATRALYSIS : @ctrnglln spero la fwncam di barbara d’urso possa farti stare meglio -