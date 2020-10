Uomini e Donne, colpo di scena tra Giovanni e Veronica: lui stravolge tutto (Di sabato 24 ottobre 2020) C’è stato un colpo di scena tra Giovanni e Veronica, coppia nata all’interno del Trono Over di Uomini e Donne e poi naufragata dopo poco tempo. Giovanni Longobardi, dopo la rottura da Veronica Ursida, ha deciso di scriverle una lettera in cui ha svelato tanti dettagli della loro relazione. Lo scopo della lettera è quello … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 24 ottobre 2020) C’è stato unditra, coppia nata all’interno del Trono Over die poi naufragata dopo poco tempo.Longobardi, dopo la rottura daUrsida, ha deciso di scriverle una lettera in cui ha svelato tanti dettagli della loro relazione. Lo scopo della lettera è quello … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

