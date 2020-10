Scontri a Napoli, azione preordinata: scooter usati per ostacolare le forze ordine (Di sabato 24 ottobre 2020) Durante le fasi degli Scontri di ieri sera a Napoli decine di scooter sono stati usati dai manifestanti per ostacolare e ritardare l’intervento delle forze dell’ordine. E’ uno degli elementi che emergono dalle indagini della Digos, e che delineano il carattere di una “azione preordinata”, come affermato poco fa dal viceministro all’Interno Matteo Mauri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 ottobre 2020) Durante le fasi deglidi ieri sera adecine disono statidai manifestanti pere ritardare l’intervento delledell’. E’ uno degli elementi che emergono dalle indagini della Digos, e che delineano il carattere di una “”, come affermato poco fa dal viceministro all’Interno Matteo Mauri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

