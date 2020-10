MotoGP | GP Teruel 2020 | Andrea Dovizioso parte 17° Altra gara in apnea | il Mondiale è lontanissimo

Leggi su oasport

(Di sabato 24 ottobre 2020) “Non posso più giocarmi ile questo fatto mi fa girare i cogl….i! Dove perdiamo tempo? È facile capirlo! Il difficile è capire dove guadagnarlo! Su questa pista la trazione è fondamentale e se si hanno problemi ad aprire il gas in curva, allora diventa difficile essere competitivi. Tutti sono riusciti a migliorare, noi no. Non capiamo come far funzionare le gomme, perché hanno molto grip al centro, mentre non ne hanno ai lati. Il potenziale di questi pneumatici è enorme, ma noi non riusciamo a sfruttarlo e purtroppo dobbiamo affrontare le gare con la prospettiva di marcare più punti possibili, senza avere la possibilità di studiare qualsiasi strategia. Credo che sia una questione di stile di guida, è quello che oggi fa la differenza. Ormai non penso al ...