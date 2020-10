Matilde Brandi a Verissimo: il grazie a una persona speciale – FOTO (Di sabato 24 ottobre 2020) Matilde Brandi parla a Verissimo dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip. La morte dei genitori e l’esperienza nella casa. Eliminata di recente dal Grande Fratello Vip, Matilde Brandi è stata ospite a Verissimo per parlare della sua vita privata e degli equilibri all’interno della casa. L’ex ballerina, che ha da poco perso la madre a … L'articolo Matilde Brandi a Verissimo: il grazie a una persona speciale – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 24 ottobre 2020)parla adopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip. La morte dei genitori e l’esperienza nella casa. Eliminata di recente dal Grande Fratello Vip,è stata ospite aper parlare della sua vita privata e degli equilibri all’interno della casa. L’ex ballerina, che ha da poco perso la madre a … L'articolo: ila unaproviene da YesLife.it.

trash_italiano : Io avrei dato il cachet di Balotelli alle amiche di Matilde Brandi per farle entrare in casa. #GFVIP - okeicomevuoitu : Stasera vi mostro Matilde Brandi in scooter con un vestito lungo che passa a prendere l’amica con una nonchalance d… - JustRiccardo : RT @darveyfeels_: COSA NON È MATILDE BRANDI DI UNA GNOCCAGGINE DISARMANTE ?????? #GFVIP #Verissimo - croccantin : RT @okeicomevuoitu: Buongiorno solo alla regina Matilde Brandi?? - croccantin : RT @darveyfeels_: COSA NON È MATILDE BRANDI DI UNA GNOCCAGGINE DISARMANTE ?????? #GFVIP #Verissimo -