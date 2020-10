LIVE F1, GP Portogallo 2020 in DIRETTA: out Alfa Romeo e Haas nella Q1, ora si passa alla Q2! (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.54 Pochi minuti e sarà tempo di Q2! Vedremo se qualche pilota cambierà strategia e cercherà di qualificarsi con le gomme medie… 15.51 I TEMPI DELLA FP1 1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’16″828 6 2 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″051 1’16″879 6 3 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″117 1’16″945 5 4 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″381 1’17″209 12 5 11 S. Perez (B) Racing Point +00″542 1’17″370 7 6 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″593 1’17″421 6 7 23 A. Albon (B) Red Bull +00″607 1’17″435 9 8 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″618 1’17″446 8 9 4 L. Norris (B) McLaren +00″719 1’17″547 9 10 3 D. Ricciardo ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.54 Pochi minuti e sarà tempo di Q2! Vedremo se qualche pilota cambierà strategia e cercherà di qualificarsi con le gomme medie… 15.51 I TEMPI DELLA FP1 1 44 L. Hamilton (B) Mercedes 1’16″828 6 2 33 M. Verstappen (B) Red Bull +00″051 1’16″879 6 3 77 V. Bottas (B) Mercedes +00″117 1’16″945 5 4 10 P. Gasly (B) AlphaTauri +00″381 1’17″209 12 5 11 S. Perez (B) Racing Point +00″542 1’17″370 7 6 16 C. Leclerc (B) Ferrari +00″593 1’17″421 6 7 23 A. Albon (B) Red Bull +00″607 1’17″435 9 8 5 S. Vettel (B) Ferrari +00″618 1’17″446 8 9 4 L. Norris (B) McLaren +00″719 1’17″547 9 10 3 D. Ricciardo ...

SkySportF1 : ?? Bandiera rossa a Portimao ?? (-40’ ?? #FP2) In fiamme l'AlphaTauri di Gasly Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? Lewis inizia a martellare (-30 ?? #FP3) ?? Testacoda per Leclerc, lontano Vettel Il LIVE ? - SkySportF1 : Formula 1, GP di Portogallo le qualifiche in diretta live a Portimao (Algarve) #PortugueseGP #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : ?? Miracolo di Russell (?? #Q1) ?? Eliminati Kimi e Giovinazzi, Ferrari in Q2 IL LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q1 #Quali #PortogueseGP #Portimao Seguite la #DIRETTA insieme a noi:… -