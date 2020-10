L'amore e Covid ai tempi del lockdown. Ma i virologi fanno sesso? (Di sabato 24 ottobre 2020) Fare l'amore o no? Qui la faccenda si ingrossa e non c'è - badate bene - nessuna allusione ironica in quel s'ingrossa. Da un lato abbiamo un virologo che invita a fare sesso tra conviventi, il che vista la cupezza del periodo che stiamo attraversando pare davvero un buon consiglio. Dall'altro lato, c'è un altro virologo che suggerisce invece di astenersi, anche tra conviventi. Nel dubbio i cittadini italiani si perdono ormai in una confusione amletica quotidiana perfino tra le lenzuola di famiglia: abbandonarsi a nove settimane e mezzo con la moglie, oppure arrendersi all'autoerotismo, magari indossando la mascherina? Siamo degli inguaribili ottimisti: sempre meglio la moglie, nonostante tutto. Ma i virologi fanno sesso? In una epoca di paura collettiva come quella che stiamo ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020) Fare l'o no? Qui la faccenda si ingrossa e non c'è - badate bene - nessuna allusione ironica in quel s'ingrossa. Da un lato abbiamo un virologo che invita a faretra conviventi, il che vista la cupezza del periodo che stiamo attraversando pare davvero un buon consiglio. Dall'altro lato, c'è un altro virologo che suggerisce invece di astenersi, anche tra conviventi. Nel dubbio i cittadini italiani si perdono ormai in una confusione amletica quotidiana perfino tra le lenzuola di famiglia: abbandonarsi a nove settimane e mezzo con la moglie, oppure arrendersi all'autoerotismo, magari indossando la mascherina? Siamo degli inguaribili ottimisti: sempre meglio la moglie, nonostante tutto. Ma i? In una epoca di paura collettiva come quella che stiamo ...

reportrai3 : Con la pandemia il piacere di incontrarsi può trasformarsi in disagio #AnteprimaReport da rivedere: 'L'amore ai te… - reportrai3 : Siamo in onda! Partiamo con #AnteprimaReport 'L'amore ai tempi del Covid' #Report - sstefano80 : RT @JPlimmigrato: Cari napoletani, il compaesano @luigidimaio vi manda un messaggio d’amore. Solo che lui non ha capito che questo è un re… - valfabbrini : Il Covid come l'amore. nel dubbio scegli sempre il provvedimento impopolare. - JPlimmigrato : Cari napoletani, il compaesano @luigidimaio vi manda un messaggio d’amore. Solo che lui non ha capito che questo è… -

Ultime Notizie dalla rete : amore Covid L'amore al tempo del Covid-19 - Report RAI - Radiotelevisione Italiana Gilles Rocca e Lucrezia Lando stanno insieme? Interviene la fidanzata di lui

Secondo recenti indiscrezioni Gilles Rocca e Lucrezia Lando, partner a Ballando, avrebbero intrecciato una relazione vera e propria.

Coronavirus, Max Pezzali: “Mi rifiuto di pensare che questa sia la nuova normalità”

C’è in lui una speranza, che porta ad immaginare ad una normalità che possa ritornare al più presto. Nell’intervista Pezzali ha anche raccontato come nel periodo del lockdown nell’emergenza Coronaviru ...

Secondo recenti indiscrezioni Gilles Rocca e Lucrezia Lando, partner a Ballando, avrebbero intrecciato una relazione vera e propria.C’è in lui una speranza, che porta ad immaginare ad una normalità che possa ritornare al più presto. Nell’intervista Pezzali ha anche raccontato come nel periodo del lockdown nell’emergenza Coronaviru ...