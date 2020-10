Judo, Grand Slam Budapest 2020: Tina Trstenjak si conferma nei -63 kg, Rustam Orujov vittorioso nei -73 kg (Di sabato 24 ottobre 2020) Seconda giornata del Grand Slam a Budapest (Ungheria), tappa nella quale è ripartito il World Tour di Judo. Una competizione a cui, purtroppo, non ha potuto prendere parte la squadra italiana, costretta a rinunciare in blocco alla partecipazione a questa kermesse magiara a causa della positività al Covid-19 di tre atleti e un tecnico registrata all’arrivo (dopo due tornate di tamponi tutti negativi in Italia prima della partenza). Un day-2 nella quale sono state quattro le categorie di peso sul tatami magiaro: –63 e -70 kg femminili; -73 e -81 kg maschili. Partendo dai -63 kg femminili, il successo è andato alla campionessa olimpica di Rio 2016 Tina Trstenjak, uscita vittoriosa dal confronto finale contro la venezuelana Anriquelis Barros. La slovena, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Seconda giornata del(Ungheria), tappa nella quale è ripartito il World Tour di. Una competizione a cui, purtroppo, non ha potuto prendere parte la squadra italiana, costretta a rinunciare in blocco alla partecipazione a questa kermesse magiara a causa della positività al Covid-19 di tre atleti e un tecnico registrata all’arrivo (dopo due tornate di tamponi tutti negativi in Italia prima della partenza). Un day-2 nella quale sono state quattro le categorie di peso sul tatami magiaro: –63 e -70 kg femminili; -73 e -81 kg maschili. Partendo dai -63 kg femminili, il successo è andato alla campionessa olimpica di Rio 2016, uscita vittoriosa dal confronto finale contro la venezuelana Anriquelis Barros. La slovena, ...

