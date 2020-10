Inter, oggi la verità su Hakimi: club irritato con l’UEFA (Di sabato 24 ottobre 2020) oggi la verità su Achraf Hakimi C’è attesa in casa Inter, oltre al match di campionato contro il Genoa, il club nerazzurro aspetta infatti l’esito del secondo tampone per Hakimi dopo la negatività riscontrata nella giornata di ieri. Ecco il punto della situazione con una ricostruzione di quanto successo da parte della Gazzetta dello Sport. “Nel caso, il club valuterà come tutelare i propri Interessi a ogni livello e nulla è escluso, neanche una causa vera e propria: la storia insegna che la Champions si gioca sempre sul filo dei punti. Mercoledì mattina sarebbe arrivato l’avviso verbale del verdetto dei tamponi effettuati nel laboratorio Synlab legalmente autorizzato dalla Uefa, passaggio ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 ottobre 2020)la verità su AchrafC’è attesa in casa, oltre al match di campionato contro il Genoa, ilnerazzurro aspetta infatti l’esito del secondo tampone perdopo la negatività riscontrata nella giornata di ieri. Ecco il punto della situazione con una ricostruzione di quanto successo da parte della Gazzetta dello Sport. “Nel caso, ilvaluterà come tutelare i propriessi a ogni livello e nulla è escluso, neanche una causa vera e propria: la storia insegna che la Champions si gioca sempre sul filo dei punti. Mercoledì mattina sarebbe arrivato l’avviso verbale del verdetto dei tamponi effettuati nel laboratorio Synlab legalmente autorizzato dalla Uefa, passaggio ...

Marcozanni86 : Oggi su Le Monde #Lagarde ci suggerisce che di fatto il #MES è inutile: la #BCE non potrà fare a meno di dare coper… - Gazzetta_it : Giallo #Hakimi: oggi il test della verità ma l’#Inter è infuriata con l’#Uefa #coronavirus - FcInterNewsit : GdS - Covid-19, giallo Hakimi: oggi il test verità, ma Inter infuriata per la beffa UCL. In caso di negatività poss… - _SimoTarantino : Oggi, quelli che sostengono la battaglia di agnelli su calciopoli per la restituzione dei due scudetti, ci insegnan… - davv411 : Mi sono rotto il cazzo di questa situazione. Detto questo, quante occasioni sprecherà l’Inter oggi? -