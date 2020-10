Il 14enne disabile è positivo | e i compagni di classe lo prendono a sassate

Leggi su chenews

(Di sabato 24 ottobre 2020) Il tremendo episodio arriva da Firenze, dove uno studenteal coronavirus, è stato pesantemente aggredito dai suoi stessidi. La storia arriva da Firenze, il contesto un noto istituto alberghiero. Il ragazzouna volta riscontrata la propria positività al Covid19, ha di fatto allertato, giustamente,, insegnanti e di fatto l’intero istituto, ciò per correttezza e rispetto nei confronti dei tutte le perone con le quali potrebbe essere venuto in contatto. Lo studente ha quindi immaginato di essersi comportato in maniera impeccabile, ma quello che succede, ha assolutamente . Laviene messa in quarantena per 14 giorni, in seguito alla ...