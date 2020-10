Genoa-Inter: le formazioni ufficiali (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo il ko nel derby, l’Inter vuole tornare al successo, che manca dalla gara con il Benevento. I nerazzurri se la vedranno al Marassi con un Genoa in ripresa dopo i problemi relativi al Covid e reduce da un buon 0-0 con il Verona. Queste le formazioni ufficiali scelte da Maran e Conte: Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Bani; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Pjaca. All. Maran Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo il ko nel derby, l’vuole tornare al successo, che manca dalla gara con il Benevento. I nerazzurri se la vedranno al Marassi con unin ripresa dopo i problemi relativi al Covid e reduce da un buon 0-0 con il Verona. Queste lescelte da Maran e Conte:(3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Bani; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Pjaca. All. Maran(3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

