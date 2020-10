F1, Lewis Hamilton: “Una sensazione fantastica questa pole-position! La pista è dura e pura” (Di sabato 24 ottobre 2020) Lewis Hamilton, in versione “Cannibale”, colpisce ancora. Il britannico della Mercedes centra la nona pole stagione a Portimao (Portogallo), sull’inedito circuito lusitano mai affrontato prima del Circus delle quattro ruote. Un killer del time-attack Lewis che conquista la 97ma p.1 in carriera, facendo la differenza nell’ultimo tentativo e decidendo la strategia corretta con gomme medie e scaldando bene le gomme su un asfalto molto particolare. LH44 è pronto, dunque, domani a fare la storia e a ottenere la 92ma vittoria in carriera, migliorando il primato di Michael Schumacher. Tuttavia, l’asso nativo di Stevenage dovrà guardarsi dal finlandese Valtteri Bottas (Mercedes) e dall’olandese Max Verstappen (Red Bull). “Una sensazione ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020), in versione “Cannibale”, colpisce ancora. Il britannico della Mercedes centra la nonastagione a Portimao (Portogallo), sull’inedito circuito lusitano mai affrontato prima del Circus delle quattro ruote. Un killer del time-attackche conquista la 97ma p.1 in carriera, facendo la differenza nell’ultimo tentativo e decidendo la strategia corretta con gomme medie e scaldando bene le gomme su un asfalto molto particolare. LH44 è pronto, dunque, domani a fare la storia e a ottenere la 92ma vittoria in carriera, migliorando il primato di Michael Schumacher. Tuttavia, l’asso nativo di Stevenage dovrà guardarsi dal finlandese Valtteri Bottas (Mercedes) e dall’olandese Max Verstappen (Red Bull). “Una...

