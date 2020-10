E questo non è un assembramento? Storace: per Zingaretti le regole non valgono (Di sabato 24 ottobre 2020) Il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, predica in lungo e largo le regole anti-Covid (e anti-lockdown) ma non le applica. A puntare il dito contro il governatore è Francesco Storace. "Per Nicola Zingaretti non c'è assembramento, lui il lockdown non lo sfiora proprio, le regole le declama ma non le applica. La fotografia pubblicata su Fb da Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega, merita più di una riflessione. Perché al tempo dell'ansia e nel momento in cui ci raccomandano ogni giorno le regole sul distanziamento sociale – e Zingaretti lo ripete spesso proprio per evitare il lockdown – ecco la verità. A nudo l'ipocrisia", scrive il videdirettore de ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020) Il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola, predica in lungo e largo leanti-Covid (e anti-lockdown) ma non le applica. A puntare il dito contro il governatore è Francesco. "Per Nicolanon c'è, lui il lockdown non lo sfiora proprio, lele declama ma non le applica. La fotografia pubblicata su Fb da Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega, merita più di una riflessione. Perché al tempo dell'ansia e nel momento in cui ci raccomandano ogni giorno lesul distanziamento sociale – elo ripete spesso proprio per evitare il lockdown – ecco la verità. A nudo l'ipocrisia", scrive il videdirettore de ...

trash_italiano : MI DISPIACE ELIGREG, SE DEI TUOI SENTIMENTI SE NE PARLERÀ SOLO FUORI, A QUESTO PUNTO NON HAI PIÙ MOTIVO DI RIMANERE… - trash_italiano : Sfruttano l’esasperazione della gente per creare odio. Questo non è protestare per il bene degli italiani. Questo n… - CottarelliCPI : Brucia un altro autobus a Roma. Roma non si meritava Nerone. Non si merita neppure questo... - alexbintqaboos1 : @Capezzone @StaseraItalia @strange_days_82 Daniele la Campania vive di tanto lavoro in Nero. Conosco tanti commessi… - SorryNs : RT @Bluerosye: Lei era un raggio di sole, ma forse per molti era troppo poco abbagliante, non era una creatura da esibire e per questo si è… -

Ultime Notizie dalla rete : questo non Pjanic: «Sarri non aveva fiducia negli uomini e questo mi ha disturbato IlNapolista La freccia gialla di Michael aiuta i giovani ad orientarsi

Il senso del progetto imprenditoriale di Michael Walter, 31 anni, di Melbourne, capitale dello stato australiano di Victoria, è concentrato in una freccia gialla, simile a quella che guida i pellegrin ...

"Covid, c’è ancora chi nasconde i sintomi"

Il duro mestiere del ’contact tracer’, Sandra Roversi: "Alcuni non vogliono stare in isolamento per paura di perdere il lavoro" ...

Il senso del progetto imprenditoriale di Michael Walter, 31 anni, di Melbourne, capitale dello stato australiano di Victoria, è concentrato in una freccia gialla, simile a quella che guida i pellegrin ...Il duro mestiere del ’contact tracer’, Sandra Roversi: "Alcuni non vogliono stare in isolamento per paura di perdere il lavoro" ...