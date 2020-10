DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: Hindley e Geoghegan Hart primi a pari merito! Nibali chiuderà settimo (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro D’ITALIA 2020 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA LA CRONACA DELLA TAPPA 16.20 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 16.19 Hindley è in maglia rosa per l’inezia di 86 CENTESIMI! 16.18 Vincenzo Nibali ha guadagnato una posizione: ora è settimo in classifica generale. Anche oggi non è stato brillante, ma ha corso con orgoglio ed esperienza. A quasi 36 anni arrivare settimo non è un risultato da buttare. 16.16 Nella prima crono di Palermo, Hindley ha fatto meglio rispetto a Geoghegan Hart. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELD’ITALIACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA LA CRONACA DELLA TAPPA 16.20 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 16.19è in maglia rosa per l’inezia di 86 CENTESIMI! 16.18 Vincenzoha guadagnato una posizione: ora èin classifica generale. Anche oggi non è stato brillante, ma ha corso con orgoglio ed esperienza. A quasi 36 anni arrivarenon è un risultato da buttare. 16.16 Nella prima crono di Palermo,ha fatto meglio rispetto a. Il ...

matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - LegaSalvini : #DPCM, MATTEO #SALVINI SU GIUSEPPE #CONTE: '60 SECONDI DI TELEFONATA ALLE 21.31. NON È QUESTO IL MIO CONCETTO DI CO… - RaiSport : ?? Processo alla Tappa Segui la diretta dalle 16.30 su ?? @RaiDue e in streaming ?? - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2020 Alba-Sestriere in DIRETTA: Geoghegan Hart e Hindley staccano Kelderman! - #d’Italia #Alba-… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2020 Alba-Sestriere in DIRETTA: forcing della Ineos Kelderman in difesa - #d’Italia #Alba-Sestr… -